În regiunea Dnepropetrovsk, în noaptea de 19 aprilie, invadatorii ruși au bombardat case din așezările regiunii Krivoy Rog.

Alexander Vilkul, șeful administrației militare a Krivoy Rog, a scris despre acest lucru marți dimineață pe Telegram. Potrivit acestuia, nu au fost victime.

Printre așezările care au suferit de pe urma atacurilor cu sisteme de lansare de rachete se numără Zelenodolsk, Maryanskoye, Velika Kostromka.

„Există distrugeri de case private și blocuri de apartamente”, a precizat Vilkul.

Șeful administrației militare regionale Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, a declarat pe Telegram că soldații ruși au deschis focul asupra comunității din Zelenodolsk.

„Oamenii nu au fost răniți”, a scris el.

