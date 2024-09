Imaginile surprinse din satelit arată dezastrul, după atacul Ucrainei asupra celui mai mare depozit de muniție din Rusia. Pagubele sunt uriașe FOTO

Fotografiile din satelit arată pagubele provocate de atacul asupra celui mai mare depozit de muniție din Rusia.

Este vorba despre distrugerile provocate de un atac cu dronă asupra unei instalații rusești de rachete și muniții, despre care se crede că depozitează rachete capabile să transporte focoase nucleare, potrivit newsweek.com.

Operatori de drone de la Serviciul de Securitate al Ucrainei, Direcția principală de informații militare a Ucrainei și Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au atacat instalația din Toropets, oblastul Tver, în jurul orei 3.30 a.m. miercuri, potrivit publicației ucrainene Suspilne, care citează o sursă de informații de la Kiev.

First satellite images of the Toropets ammunition depot in Tver region of Russia after tonight’s Ukrainian attack. https://t.co/Q3x0E9vv6A pic.twitter.com/UTwNhaPp3n — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2024

O înregistrare video difuzată pe rețelele de socializare a arătat o minge uriașă de flăcări și numeroase detonări în urma atacului asupra arsenalului 107 al Direcției principale de rachete și artilerie, situat la vest de Moscova.

Ads

Fără a-și asuma în mod direct responsabilitatea, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra siturilor militare din Rusia, cu scopul de a slăbi mașinăria de război a Moscovei, care alimentează invazia sa la scară largă.

Imaginile din satelit luate înainte și după atacuri arată distrugerile. Proiectul „Schemes” al Radio Liberty a publicat imagini din satelit ale Planet Labs, luate miercuri la ora 11.30, care arată fumul care se ridică pe cer.

First satellite images of the Toropets ammunition depot in Tver region of Russia after tonight’s Ukrainian attack. https://t.co/Q3x0E9vv6A pic.twitter.com/UTwNhaPp3n — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2024

Ads

Imaginile din satelit ale NASA au înregistrat semnături termice pe aproape întregul teritoriu al sitului despre care Suspilne a spus că conținea rachete Iskander, rachete balistice Tochka-U, rachete antiaeriene și muniție de artilerie. Utilizatorii rețelelor de socializare au împărtășit alte imagini din satelit înainte și după, care arătau distrugerea instalației.

The destruction of Russia’s Tver region ammunition storage facility was clearly visible from space pic.twitter.com/nfEi5reACw — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 18, 2024

Un atac masiv cu drone al forţelor ucrainene a provocat în noaptea de marţi spre miercuri o explozie uriaşă la un mare depozit de muniţie din regiunea Tver din vestul Rusiei, forţând autorităţile locale să dispună evacuarea parţială a locuitorilor ale căror case sunt situate în apropierea acestui arsenal, au comunicat bloggeri militari ruşi şi unele media, potrivit Reuters.

Ads

Înregistrări video şi imagini neverificate difuzate pe reţelele de socializare au arătat o minge uriaşă de foc care se înălţa pe cerul nopţii şi explozii puternice în această regiune situată la nord-vest de Moscova şi nu departe de graniţa cu Belarus.

Sateliţii NASA au detectat mai multe explozii provenind de la acest depozit la primele ore ale zilei de miercuri, iar staţiile de monitorizare a cutremurelor au detectat ceea ce pare a fi un cutremur minor în zonă.

Pompierii încearcă să localizeze focul, a declarat Igor Rudenea, guvernatorul regiunii Tver, într-o postare pe contul de Telegram al administraţiei regionale, dar fără să precizeze ce anume arde.

Iniţial, guvernatorul Rudenea spunea că este vorba despre un mic incendiu în câmp în urma căderii de resturi de la o dronă ucraineană doborâtă de antiaeriana rusă, potrivit mai multor media ucrainene.

Rusia construia în 2018 un important depozit pentru stocarea de rachete, muniţii şi explozibili în Toropeţ (regiune Tver), un oraş vechi de 1.000 de ani, cu o populaţie de puţin peste 11.000 de locuitori, potrivit unei relatări de la acea vreme a agenţiei oficiale de presă RIA Novosti.

Ads

Presa rusă de stat a sugerat că este vorba de un arsenal major de arme convenţionale.

Nu există deocamdată informaţii cu privire la eventuale victime în urma exploziilor la depozitul din Toropeţ.

Şeful Centrului de combatere a dezinformarii din cadrul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Oleksandr Kovalenko, a declarat pentru postul de televiziune ucrainean Kanal 24 că la depozitul atacat erau stocate, între altele, rachete de 122 mm pentru lansatoarele multiple de rachete Grad, obuze de artilerie de 88 mm, rachete cu rază lungă de acţiune S-300 şi S-400, de asemenea rachete balistice Iskander şi se începuse stocarea de rachete nord-coreene.

Până la 240 de tone de muniţie s-ar fi putut afla la depozitul din Toropeţ, conform canalului de televiziune citat. În apropierea acestui arsenal staţionează unitatea militară rusă nr. 54169, care a fost evacuată în cursul nopţii trecute. Şi aceasta dispunea de un lanţ de depozite de arme, dar nu se ştie dacă şi ele au fost lovite.

Ads

Potrivit lui George William Herbert, de la Institutul de studii internaţionale Middlebury din Monterey (California), puterea principalei explozii din înregistrările video neverificate de pe reţelele de socializare corespundea cu detonarea a 200-240 de tone de explozibili de mare putere.

Reuters nu a fost în măsură să confirme deocamdată că ceea ce a raportat mass-media de stat a fost un arsenal major atacat. Ministerul Apărării nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Şcolile şi grădiniţele au fost trecute în online în districtul Zapadnodvinski, care se învecinează cu districtul Tropeţki, a comunicat administraţia locală pe reţeaua socială VKontakte.

Sistemele de apărare antiaeriană ruse au distrus 54 de drone lansate de Ucraina în cursul nopţii trecute împotriva a cinci regiuni din vestul Rusiei, a raportat Ministerul rus al Apărării, citat de media de stat.

Guvernatorii regionali nu au comunicat niciun fel de pagube în urma acestor atacuri.

În comunicatul său, Ministerul rus al Apărării nu menţionează deloc regiunea Tver, care se învecinează cu regiunea Moscovei la sud-est.

Ads

Reuters nu a putut verifica pe moment aceste informaţii, iar Ucraina nu a făcut oficial niciun comentariu.

Kievul a declarat anterior că loviturile sale asupra Rusiei vizează infrastructura militară, energetică şi de transport esenţială pentru eforturile de război ale Moscovei.

De altfel, potrivit Kanal 24, forţele ucrainene au mai încercat de două ori să lovească depozitul din Toropeţ, dar fără succes, izbutind din a treia încercare.

Oficialităţile ruse dezvăluie rareori întreaga amploare a pagubelor provocate de atacurile ucrainene.

Pe măsura intensificării producţiei interne de drone în ultimii doi ani, Ucraina şi-a înmulţit atacurile asupra teritoriului rus.

Ads