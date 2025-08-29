Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”

Joi, 28 August 2025, ora 23:26
Trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg - FOTO captură video X Pravda news, arhivă

O primă reacție după atacul de 11 ore al Rusiei asupra unor obiective civile din Kiev a venit din partea lui Keith Kellogg, trimisul special pentru Ucraina al președintelui Trump.

"Rusia a efectuat al doilea atac aerian ca amploare de la începutul războiului pe scară largă, folosind 600 de drone și 31 de rachete. Țintele? Nu soldații și armele, ci zonele rezidențiale din Kiev – distrugând trenuri civile, birourile misiunii UE și ale British Council și civili nevinovați. Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”, a avertizat Kellogg într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Mesajul acestuia, publicat în ziua de 28 august 2025, intervine după ce, în noaptea de 27 spre 28 august, armata rusă a lansat un atac amplu asupra Ucrainei, cu peste 600 de drone și 31 de rachete. Rusia a atacat inclusiv trenurile de mare viteză Intercity+.

De asemenea, Rusia a atacat orașul Kiev cu drone Shahed, cu rachete de croazieră și rachete balistice.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iurii Ihnat, a spus că acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene.

Atacul asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 19 morți.

Printre clădirile avariate de bombardamente s-a numărat și sediul misiunii UE în Ucraina.

