Rușii au atacat mișelește la Cernihiv: Cel puțin 7 oameni au murit și 90 au fost răniți, după ce o rachetă a lovit piaţa centrală

Şapte persoane, inclusiv un copil de 6 ani, au fost ucise şi 90 rănite după ce o rachetă rusească a lovit piaţa centrală din oraşul istoric Cernihiv, din nordul Ucrainei, relatează Reuters, care vitează Ministerul de Interne de la Kiev.

12 dintre răniţi sunt copii şi 10 sunt agenţi de poliţie.

Ministerul de Interne a declarat, de asemenea, că acoperişul teatrului a fost distrus în timpul atacului.

Cernihiv este un oraş cu bulevarde pline de verdeaţă şi biserici vechi de secole, situat la aproximativ 145 km la nord de capitala Kiev.

The Ukrainian Interior Ministry published footage of the liquidation of the consequences of the Russian strike on #Chernihiv . pic.twitter.com/8xrbA5KhQx

Forţele aeriene de la Kiev declaraseră sâmbătă dimineaţa devreme că armata ucraineană a doborât 15 din cele 17 drone Shahed, de fabricaţie iraniană, lansate de Moscova în atacurile de peste noapte.

Oamenii se îndreptau spre biserică pentru a celebra o sărbătoare religioasă când a avut loc atacul.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h