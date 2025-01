În ciuda pierderilor uriașe suferite de armata rusă – care se ridică zilnic la peste 1.500 de soldați, uciși sau răniți, în ultimele săptămâni, conform estimărilor experților din Occident, Rusia continuă să trimită trupe pe frontul din Ucraina.

Aceasta a adoptat noi tactici de luptă, folosind scutere electrice, motociclete și ATV-uri pentru a crește mobilitatea soldaților și a le face mai greu de lovit, relatează The New York Times.

Locotenent-colonelul Dmitro Pavlenko-Krîjeșevski din Brigada Azov a armatei ucrainene a explicat dificultățile întâmpinate de ucraineni în fața acestei noi strategii: „Să lovești un singur vehicul care transportă 15 persoane, ei bine, asta este posibil, se poate realiza cu ușurință. Dar când aceste 15 persoane merg pe scutere electrice, atunci este o problemă foarte mare”, arată Digi24.ro.

Rușii aplică o tactică de atac cu grupuri mari de soldați, numărul acestora ajungând până la 150-200 într-un singur asalt, a precizat Pavlenko, responsabil pentru linia de apărare din zona orașului Torețk. Această presiune constantă a dus la prăbușirea apărării ucrainene în anumite zone din estul Ucrainei.

Michael Kofman, cercetător al Carnegie Endowment for International Peace, a subliniat că „aceasta a fost cea mai dificilă perioadă pentru Ucraina de la începutul anului 2022”, Rusia reușind să preia inițiativa și să cucerească teritorii în fiecare lună după august 2024.

Contrar așteptărilor, ipoteza conform căreia Rusia nu va putea menține acest ritm costisitor s-a dovedit a fi greșită, conform soldaților ucraineni. Colonelul Pavlenko a subliniat că „este important de înțeles că ei au rezerve semnificative.”

Situație critică în mai multe regiuni

Situația în estul Ucrainei rămâne extrem de critică, în special în regiunea Donbas, unde trupele ruse continuă să avanseze lent, dar constant, către orașul Pokrovsk, un centru militar esențial pentru Ucraina. Potrivit Centrului pentru Strategii de Apărare, rușii s-au apropiat la mai puțin de 3 kilometri de drumul principal care duce spre Pokrovsk.

În nord, bătăliile urbane se duc în orașele Ceasiv Iar și Torețk, care au reprezentat bariere importante împotriva avansului rusesc asupra orașelor mari din regiunea Donețk, cum ar fi Sloviansk și Kramatorsk. La sud, forțele ucrainene din jurul orașului Kurahove se retrag treptat, iar aceasta ar putea deschide calea pentru un atac rusesc spre regiunea industrială Dnipro.

În plus, Rusia a lansat mai multe atacuri asupra insulelor de pe râul Nipru, la sud de Zaporojie, deși nici comandanții ucraineni și nici analiștii nu consideră că Rusia ar putea lansa o ofensivă de amploare dincolo de Nipru. Totuși, aceștia afirmă că Kremlinul ar putea încerca să extindă forțele Kievului pentru a slăbi apărarea ucraineană în alte regiuni ale frontului.

„Războiul este departe de a se termina”

Pe măsură ce liniile de apărare ucrainene s-au fragmentat în unele zone ale frontului, dificultățile legate de gestionarea trupelor au devenit și mai acute. Soldații ucraineni au raportat probleme cu coeziunea, comunicațiile și moralul, în condițiile în care au fost trimise întăriri din diverse unități pentru a umple golurile lăsate de pierderile umane. Taras Cimut, un fost ofițer militar și șef al fundației „Come back alive” care susține armata ucraineană, a declarat că: „Toate acestea reprezintă o acțiune emoțională într-un sistem în prăbușire. Stingi (incendiul) într-o parte din casă, apoi te duci în altă parte și deja arde din nou. Și nu schimbi nimic fundamental.”

Rusia a reușit să cucerească mai mult de 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2024, ceea ce reprezintă cel mai rapid avans de la începutul războiului. Totuși, această suprafață reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei, iar Kremlinul controlează mult mai puțin teritoriu ucrainean decât în primele luni ale invaziei. Taras, un comandant adjunct de batalion din armata ucraineană care a luptat în Pokrovsk, a concluzionat: „Războiul este departe de a se termina. Există impresia că deja toată lumea vorbește despre pace, așteptând ca ea să vină curând. Dar, în realitate, luptele continuă. În fiecare zi, se pierd vieți – viețile soldaților noștri.”

