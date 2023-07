Ucraina anunță un atac rusesc cu rachete asupra unui imobil rezidenţial din Dnipro. Mai multe persoane au fost rănite

Cel puţin trei persoane au fost rănite vineri într-un atac rusesc asupra oraşului Dnipro, în zona central-estică a Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente, a anunţat ministrul ucrainean de interne, Igor Klimenko.

''Trei persoane au cerut asistenţă medicală", a scris Igor Klimenko pe Telegram, adăugând că "o clădire cu mai multe etaje" a fost lovită şi că salvatorii s-au deplasat la faţa locului.

Potrivit unui mesaj postat pe aceeaşi reţea de deputatul ucrainean Oleksandr Bakumov, acest oraş care avea un milion de locuitori înainte de război a fost ţinta unui "atac cu rachete" rusesc.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.

Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj