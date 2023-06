Val de atacuri aeriene rusești, respinse de Ucraina. "Apărarea antiaeriană a distrus tot ceea ce se îndrepta spre oraş, încă departe de periferie"

Rusia a lansat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică un val de atacuri aeriene împotriva Ucrainei, au declarat responsabili militari ucraineni, indicând că sistemele de apărare antiaeriană au respins toate rachetele şi dronele care se apropiau de Kiev, potrivit Reuters.

"Conform informaţiilor preliminare, nicio ţintă aeriană nu a atins capitala", a declarat duminică Serhii Popko, şeful administraţiei militare, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

"Apărarea antiaeriană a distrus tot ceea ce se îndrepta spre oraş, încă departe de periferie", a indicat el.

Reuters nu a putut să verifice toate aceste informaţii în mod independent.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Kievului luna trecută, în principal pe timp de noapte, înainte de mult aşteptata contraofensivă ucraineană pentru recucerirea teritoriului ocupat, în ceea ce oficialii ucraineni spun că este o încercare de a provoca suferinţă psihologică în rândul civililor.

At night, the invaders launched six cruise missiles and five Shahids.

Four missiles and three drones were shot down, the Air Force command said. pic.twitter.com/1Nv1ARUfqy