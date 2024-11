Atac sângeros la o școală din China. Opt persoane au murit și alte 17 au fost rănite VIDEO

Opt persoane au murit şi alte 17 au fost rănite în urma unui atac cu cuţitul comis, sâmbătă, 16 noiembrie, într-o unitate de învăţământ din estul Chinei, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Poliţia a menţionat că atacatorul a fost arestat.

