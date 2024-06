Ministerul rus al Apărării a acuzat SUA poartă "responsabilitatea" pentru atacul ucrainean asupra orașului Sevastopol din Crimeea, soldat cu trei morţi şi 100 de răniţi. Autoritățile ruse susțin duminică, 23 iunie, că atacul ar fi fost efectuat cu ajutorul rachetelor ATACMS furnizate de Washington Kievului.

"Toate sarcinile de zbor în rachetele operativ-tactice ATACMS ale SUA sunt introduse de specialiştii americani pe baza datelor proprii de informaţii prin satelit ale SUA. Prin urmare, Washingtonul este principalul responsabil pentru atacul deliberat cu rachete asupra civililor din Sevastopol", a declarat ministerul într-un comunicat.

"Responsabilitatea pentru atacul deliberat cu rachete împotriva civililor din Sevastopol revine în primul rând Washingtonului, care a furnizat aceste arme Ucrainei", precum şi autorităţilor de la Kiev, a precizat ministeru. "Astfel de acţiuni nu vor rămâne fără răspuns", a ameninţat acesta.

‼️ Russia's Defense Ministry has blamed the US for the attack on Sevastopol

The Russian military department emphasized that the Americans were responsible for the tragedy, alleging that US specialists programmed flight trajectories into American missiles, launched by Ukraine.… pic.twitter.com/w0fR2SIu3b