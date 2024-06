Atacuri teroriste au avut loc în două orașe din republica rusă Daghestan duminică, 23 iunie. O biserică ortodoxă din localitatea Makhachkala (capitala Daghestanului), o sinagogă din orașul Derbent și un post de poliție din Makhachkala au fost atacate cu arme semi-automate. Lăcașurile de cult sunt în flăcări. Un preot a murit și sunt cel puțin 16 răniți.

UPDATE 21.25 Televiziunea publică rusă a difuzat imagini cu sinagoga cuprinsă de foc şi coloane dense de fum.

Ulterior, poliţia a anunţat că numărul răniţilor în atacurile din cele două oraşe a ajuns la 16.

În Derbent, atacatorii au fugit cu o maşină VW Polo albă, în timp ce în Mahackala au avut loc schimburi de focuri între poliţişti şi atacatori.

Potrivit autorităţilor, doi dintre atacatori au fost ucişi şi alţii au fost arestaţi.

Liderul Daghestanului, Serghei Melikov, a declarat că aceste atacuri 'sunt o încercare de a destabiliza situaţia' din republică, şi a cerut populaţiei să rămână calmă.

Direcţia de investigaţii a Comitetului de anchetă din Daghestan a deschis dosare penale pentru atacuri teroriste în legătură cu atacurile din cele două oraşe, arată agerpres.

UPDATE 21.15 Trupe pe Gărzii Naționale au fost trimise în Derbent.

A counterterrorist operation regime has been implemented in the city.

6 polițiști au fost uciși și 12 sunt răniți după ce bărbații înarmați au deschis focul, scrie skynews.

Potrivit sursei citate, doi dintre bărbații înarmați au fost împușcați mortal.

Știre inițială

Atacatori necunoscuţi au deschis focul împotriva unei biserici ortodoxe, a unei sinagogi şi a unui post de poliţie din regiunea Daghestan din Caucazul de Nord rus, un preot şi doi poliţişti fiind ucişi, a informat Ministerul de Interne, citat de agenţiile de presă ruse, preluate de Reuters şi EFE.

„În jurul orei 18:00 (15:00 GMT) în Derbent, persoane necunoscute au tras cu arme automate asupra unei sinagogi şi a unei biserici”, a informat ministerul pe Telegram.

„Conform informaţiilor preliminare, un poliţist a fost ucis şi un altul a fost rănit. Atacatorii au fugit cu o maşină VW Polo albă”, care este căutată de poliţie, a adăugat ministerul.

Agenția de știri Nexta susține că 40 de persoane ar fi ținute ostatice în interiorul bisericii.

‼️ There are reports of 40 hostages held in an Orthodox church in Makhachkala, with armed individuals outside and gunfire nearby

In Derbent, firefighters were called back from a synagogue due to concerns about terrorists inside, with gunfire reported in the area.

The… https://t.co/h40Apwbloj pic.twitter.com/OebB0InUx4