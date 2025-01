Atac în masă de Revelion, în SUA. O mașină a intrat în mulțime, iar șoferul a început să tragă. Minim 10 morți și 30 de răniți VIDEO

Un atac a avut loc în noaptea de Revelion la New Orleans. Televiziunile americană anunță că un vehicul a intrat în mulțimea care petrecea în cartierul turistic al orașului, iar șoferul a început să tragă în oameni.

Incidentul a avut loc Bourbon Street în Cartierul Francez din New Orleans, în primele ore ale dimineţii de miercuri, 1 ianuarie, când cartierul turistic popular este aglomerat cu petrecăreţii din noaptea Anului Nou, relatează CBS News.

Potrivit unui martor, un camion a intrat cu viteză mare în mulţimea de pe Bourbon Street, iar apoi şoferul a coborât şi a început să tragă cu o armă, poliţia răspunzând la foc.

Corespondentul CBS a văzut mai multe persoane la pământ, cu răni. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie din New Orleans a declarat pentru CBS News că „relatări iniţiale arată că o maşină ar fi intrat într-un grup de oameni. Nu se ştie numărul victimelor, dar se raportează decese”.

Autoritățile din New Orleans au confirmat până acum 10 morți și un număr de 30 de răniți, potrivit BBC.

