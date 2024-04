Un nou atac la Sydney: Mai multe persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul unei slujbe transmise online VIDEO

Un nou atac a avut loc în Sydney, Australia. Un episcop și alte câteva persoane au fost înjunghiate luni, 15 aprilie, în timpul unei slujbe transmite online.

Conform The Guardian, polițiștii au arestat un suspect.

În timpul unei slujbe transmise online, episcopul Mar Mari Emmanuel citea predica la biserica „Hristos, Bunul Păstor” din Wakeley, undeva după ora locală 19:00, când un individ îmbrăcat în negru s-a apropiat încet de el și l-a atacat cu cuțitul.

Pe lângă episcop, și alte persoane aflate în biserică au fost înjunghiate în timpul slujbei, potrivit presei locale.

Pentru că slujba era transmisă online, momentul atacului a fost filmat și transmis pe rețelele sociale.

