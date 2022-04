Cel puțin doi oameni au murit și patru au fost grav răniți într-un atac armat care a avut loc joi seară, 7 aprilie, în Tel Aviv. Este al patrulea atac ucigaş într-un mare oraş israelian în două săptămâni.

Atacul a avut loc pe strada Dizengoff, în timp ce barurile şi restaurantele erau pline de oameni.

Serviciile de urgenţă au raportat cel puţin şase victime, dintre care mai mulţi morţi.

Un număr mare de echipaje de intervenţii de urgenţă au sosit la faţa locului, iar poliţia, care îl caută pe atacator, le-a spus locuitorilor să rămână în case.

The security forces taking part in the search are made up of Israel Police, Border Police, IDF troops, reservists and armed civilians