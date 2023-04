Atac terorist la Tel Aviv a doua zi după agresiunea cu zeci de rachete. O persoană a murit și șapte au fost rănite VIDEO

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte șapte au fost rănite, vineri seara, 7 aprilie, într-un atac considerat terorist în centrul oraşului Tel Aviv.

O persoană a murit și alte 7 au fost rănite într-un atac din zona centrală a orașului Tel Aviv, scrie daliymail.co.uk.

Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, a declarat anterior, într-un scurt comunicat, că îngrijeşte două persoane după un atac armat în Tel Aviv. "Teroristul a fost neutralizat", potrivit sursei citate.

⚡️From the scene of the ramming and shooting attack in central Tel Aviv pic.twitter.com/Gp6TS75Q4Z

Victima decedată este un bărbat în vârsta de 30 de ani şi patru răniţi, dintre care doi în stare gravă, au fost evacuaţi spre spitale din regiunea Tel Aviv, a precizat MDA.

Potrivit publicației britanice citate, cele 7 victime au fost transportate la spital.

Atacatorul este un bărbat palestinian în vârstă de 45 de ani, care locuiește în orașul israelian Kafir Qasim.

⚡️In Tel Aviv, a car drove into a crowd near the embankment. The police report that the driver has been neutralized.

The Ministry of Foreign Affairs of Israel called what happened a terrorist attack and said that 7 people were injured. pic.twitter.com/d5HjS4r3Q5