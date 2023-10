O explozie puternică a răsunat duminică în capitala Turciei, în apropierea Parlamentului din Ankara, care urma să deschidă o nouă sesiune de lucru, potrivit unei corespondente, relatează AFP.

Presa turcă scrie că schimburi de focuri au fost auzite în cartierul în care se află Parlamentul şi numeroase ministere.

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries

Turkish Parliament opens today after summer recess

pic.twitter.com/5eoKKfL887