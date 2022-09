Referendumurile din regiunile ucrainene ocupate de ruși au devenit motiv de atacuri teroriste. Ivan Fedorov, primarul din Melitopol (Zaporojie) spune că pregătesc astfel de scenarii care să pară făcute de ucraineni.

Rusia a organizat un „atac terorist” în centrul Melitopol, regiunea Zaporojie, pentru a acuza Ucraina că a lansat atacuri teroriste înainte de un pseudo-referendum acolo”, a declarat primarul Melitopol, Ivan Fedorov.

Russia has staged a "terrorist attack" in central Melitopol, Zaporizhzhia Oblast, to accuse Ukraine of launching terror attacks before a pseudo-referendum there, said Melitopol Mayor Ivan Fedorov.