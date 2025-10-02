Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Patru oameni au fost răniți. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:00
309 citiri
Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Patru oameni au fost răniți. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO
Polițiști în fața sinagogii atacate din Manchester FOTO captură X Visegrad24

Un atac terorist a avut loc la o sinagogă din Manchester, Marea Britanie, chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul iudaic. Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de oameni aflați în fața clădirii, apoi s-a dat jos și a atacat cu cuțitul la întâmplare. Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost înjunghiată. Premierul și ministrul de Interne ai Marii Britanii s-au declarat șocați de acest atac.

Poliția a fost alertată la 9:31, ora locală, de către un martor, care a spus că cineva a intrat cu mașina în oamenii strânși în fața sinagogii din Crumpsall, nordul Manchester. Șase minute mai târziu, poliția a declanșat alarma de atac terorist, iar la 9:38 a avut loc un schimb de focuri cu atacatorul, care a fost împușcat.

Patru oameni au fost răniți în atac, atât de impactul cu mașina, cât și cu cuțitul. Din imaginile filmate de martori se observă cel puțin un bărbat întins pe jos, într-o baltă de sânge.

Potrivit The Guardian, incidentul este tratat ca un atentat terorist. MI5 și poliția antiteroristă s-au alăturat anchetei. O echipă de geniști a fost chemată la fața locului, în cazul în care atacatorul avea asupra lui sau ascunsese în mașină vreun dispozitiv exploziv.

„Sunt îngrozită de vestea unui atac asupra unei sinagogi din Manchester astăzi, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc”, a transmis ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood.

„Sunt consternat de atacul de la o sinagogă din Crumpsall. Faptul că a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, face totul cu atât mai oribil”, a afirmat și premierul Keir Starmer, care a decis să se întoarcă acasă de la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

Ca urmare a acestui atac, a fost sporită securitatea la toate sinagogile din Manchester. De asemenea, mai multe spitale din zonă au intrat în lockdown deoarece sunt informații că atacatorul avea o bombă la el.

#atac terorist, #Marea Britanie, #sinagoga, #antisemitism, #yom kippur , #Marea Britanie
