Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Patru oameni au fost răniți. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO

Un atac terorist a avut loc la o sinagogă din Manchester, Marea Britanie, chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul iudaic. Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de oameni aflați în fața clădirii, apoi s-a dat jos și a atacat cu cuțitul la întâmplare. Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost înjunghiată. Premierul și ministrul de Interne ai Marii Britanii s-au declarat șocați de acest atac.

Poliția a fost alertată la 9:31, ora locală, de către un martor, care a spus că cineva a intrat cu mașina în oamenii strânși în fața sinagogii din Crumpsall, nordul Manchester. Șase minute mai târziu, poliția a declanșat alarma de atac terorist, iar la 9:38 a avut loc un schimb de focuri cu atacatorul, care a fost împușcat.

Patru oameni au fost răniți în atac, atât de impactul cu mașina, cât și cu cuțitul. Din imaginile filmate de martori se observă cel puțin un bărbat întins pe jos, într-o baltă de sânge.

BREAKING: Terror attack against a synagogue in Manchester. The attacker rammed 3 people about to enter the synagogue with his car before exiting and stabbing another man 🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/hV7dc8O90c — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

🚨BREAKING: Police Shoot Muslim Man in Yom Kippur Synagogue Terror Attack This just happened. Four injured as car rams worshippers and stabbing erupts outside Manchester synagogue 📰 Today on Yom Kippur, armed officers shot a Muslim man after he rammed a car into pedestrians… pic.twitter.com/Bg8eT40UAO — Shirion Collective (@ShirionOrg) October 2, 2025

Potrivit The Guardian, incidentul este tratat ca un atentat terorist. MI5 și poliția antiteroristă s-au alăturat anchetei. O echipă de geniști a fost chemată la fața locului, în cazul în care atacatorul avea asupra lui sau ascunsese în mașină vreun dispozitiv exploziv.

„Sunt îngrozită de vestea unui atac asupra unei sinagogi din Manchester astăzi, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc”, a transmis ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood.

„Sunt consternat de atacul de la o sinagogă din Crumpsall. Faptul că a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, face totul cu atât mai oribil”, a afirmat și premierul Keir Starmer, care a decis să se întoarcă acasă de la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

Ca urmare a acestui atac, a fost sporită securitatea la toate sinagogile din Manchester. De asemenea, mai multe spitale din zonă au intrat în lockdown deoarece sunt informații că atacatorul avea o bombă la el.

