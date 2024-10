Mai mulți morți și răniți într-un presupus atac terorist, la Tel Aviv. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca Iranul să atace cu rachete Israelul FOTO/VIDEO

Mai mulți civili au fost ucişi marţi seară într-un atac terorist armat în Jaffa, în apropiere de Tel Aviv, anunţă poliţia. Alții sunt răniți, potrivit unui nou bilanţ comunicat de The Times of Israel.

UPDATE Opt persoane au fost ucise, a anunţat MDA, serviciul israelian pentru intervenţii de urgenţă, relatează The Times of Israel.

Cel puţin doi terorişti, dintre care unul este surprins înarmat cu o puşcă de asalt, au comis atacul armat din Jaffa, conform imaginilor camerelor de supraveghere. Imaginile îi arată pe terorişti ieşind din metroul uşor. Unul dintre ei este văzut deschizând focul asupra corpului unui bărbat care zace pe jos.

Cele două persoane care au efectuat atacul au fost „neutralizate”, a precizat poliţia.

Atacul a avut loc cu puţin timp înainte ca Iranul să lanseze un atac masiv cu rachete asupra Israelului.

Potrivit The Times of Israel, un schimb de focuri a avut loc în Jaffa, la sud de Tel Aviv.

Incidentul a avut loc pe strada Ierusalim din oraş, lângă o staţie de tren uşor.

