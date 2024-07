Nicolae Ciucă, despre atacul asupra lui Trump: ”Ura şi violenţa nu au loc în existenţa niciunei democraţii” VIDEO

Atacul asupra lui Donald Trump este un atac la libertatea de exprimare şi de întrunire, afirmă duminică, 14 iulie, preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, după ce Donald Trump a fost rănit uşor la un miting în Pennsylvania.

FBI a calificat incidentul armat drept tentativă de asasinat.

”Ura, prejudecăţile şi violenţa nu au loc în existenţa niciunei democraţii. Atacul asupra lui Donald Trump este un atac la libertatea de exprimare şi de întrunire. Îi doresc recuperare uşoară. Dumnezeu să-l binecuvânteze şi Dumnezeu să binecuvânteze poporul american!”, a scris Ciucă pe X.

Fostul preşedinte SUA Donald Trump este în siguranţă, au anunţat sâmbătă, 13 iulie, Secret Service şi campania sa, după ce mai multe focuri de armă au răsunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la preşedinţie.

În timp ce o înregistrare video îl arată pe Trump făcând o grimasă şi ridicând o mână la urechea dreaptă, unde sângerează, autorităţile au anunţat decesul a două persoane, una dintre ele fiind cea care a deschis focul. Alte două persoane din public au fost grav rănite.

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped

