Rusia a îndemnat duminică, 14 iulie, Statele Unite să facă un bilanţ al politicilor lor de incitare la ură împotriva adversarilor politici, ţărilor şi popoarelor, folosind tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pentru a denunţa sprijinul american pentru Kiev, informează lefigaro.fr.

Adresându-se celor care votează în Statele Unite pentru a furniza arme lui Volodimir Zelenski, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a denunţat sprijinul american pentru Ucraina, pe care a acuzat-o că alimentează atacuri împotriva preşedintelui rus.

"Poate ar fi mai bine să folosească aceşti bani pentru a finanţa poliţia americană şi alte servicii care ar trebui să asigure legea şi ordinea în Statele Unite", a afirmat ea.

Fostul preşedinte SUA Donald Trump este în siguranţă, au anunţat sâmbătă, 13 iulie, Secret Service şi campania sa, după ce mai multe focuri de armă au răsunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la preşedinţie.

First, they tried to silence Donald Trump.

Then, they tried to jail Donald Trump.

Now, they have tried to assassinate Donald Trump.

