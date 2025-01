Ucraina a atacat cu drone orașul unde Rusia are baza aeriană pentru bombardiere. Un depozit de petrol, în flăcări VIDEO

Orașele rusești Saratov și Engels, unde Rusia deține o bază aeriană pentru flota sa de bombardiere strategice, au fost atacate de drone ucrainene, a anunțat guvernatorul regional miercuri dimineață, 8 ianuarie, potrivit Reuters.

Roman Busargin, guvernatorul, a menționat că cele două orașe au fost ținta unui atac masiv cu drone, iar un sit industrial a suferit pagube. Totuși, el nu a precizat dacă baza aeriană de la Engels a fost afectată.

🔥 “It's humming, they're hit the target, you know?” - local resident

Morning footage of the aftermath of the Ukrainian drone attack on the “Kristall” oil storage facility in Engels has appeared

According to preliminary information, one of the tanks designed to store fuel for…