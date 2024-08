Volodimir Zelenski anunță noi așezări ocupate în Rusia și cere permisiunea aliaților pentru atacuri cu rază lungă de acțiune asupra țintelor de pe teritoriul rusesc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că forțele ucrainene continuă să avanseze pe teritoriul rus în urma unei ofensive surpriză, în timp ce Kievul a anunțat lansarea unui atac „major” cu drone asupra a patru baze aeriene rusești, conform The Guardian.

Zelenski a menționat că trupele ucrainene au avansat mai mulți kilometri în cel mai mare atac asupra Rusiei de la al Doilea Război Mondial. În discursul său de miercuri, el a subliniat că Ucraina își atinge obiectivul strategic în cadrul operațiunii și a reiterat apelul către partenerii occidentali pentru permisiunea de a efectua atacuri cu rază lungă de acțiune asupra țintelor din Rusia. „Cu cât deciziile partenerilor sunt mai îndrăznețe, cu atât Putin poate face mai puțin”, a afirmat el.

De asemenea, Ucraina a anunțat miercuri că a doborât un avion rusesc Su-34 în regiunea Kursk și a capturat 100 de prizonieri ruși.

Atacul cu drone asupra bazelor aeriene ruse pare să fi fost confirmat de Rusia, care a declarat că a doborât 117 drone ucrainene sosite peste noapte.

Atacul a vizat bazele aeriene Voronej, Kursk, Savasleika și Borisoglebsk, unde avioanele de război rusești sunt folosite pentru atacuri cu bombe planate asupra Ucrainei.

Zelenski declarase anterior că Ucraina „controlează” 74 de așezări rusești, deși nu era clar dacă acestea sunt complet ocupate de trupele ucrainene.

„Acum, noi toți din Ucraina trebuie să acționăm la fel de uniți și eficienți cum am făcut-o în primele săptămâni și luni ale acestui război, când am preluat inițiativa și am început să transformăm situația în favoarea statului nostru”, a declarat Zelenski.

„Am demonstrat încă o dată că noi, ucrainenii, suntem capabili să ne atingem obiectivele în orice situație și să ne apărăm interesele și independența”.

Televiziunea de stat ucraineană a difuzat miercuri imagini cu trupele sale dând jos un steag rusesc de pe o clădire oficială din orașul Sudzha, în regiunea Kursk. Reportajul a arătat coloane militare rusești incendiate pe drumurile din zonă și soldați ucraineni distribuind ajutor umanitar localnicilor.

Oficialii ucraineni au subliniat că Ucraina nu intenționează să ocupe teritoriul Rusiei, ci dorește să prevină tirurile de rachete rusești asupra Ucrainei.

