100 de răniți și 3 morți într-un atac ucrainean asupra orașului Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia VIDEO

Forțele armate ucrainene au atacat cu rachete orașul Sevastopol, din Crimeea, iar agențiile de presă rusă susțin că în urma atacului au fost rănite aproape 100 de persoane și au murit 3, dintre care un copil de doi ani, duminică, 23 iunie.

Acest oraş portuar este vizat în mod regulat de atacurile ucrainene, mai ales că găzduieşte cartierul general al flotei ruseşti din Marea Neagră.

Potrivit TASS, trei civili, inclusiv un copil de doi ani, au fost ucişi în atacul ucrainean de duminică asupra Sevastopolului, iar alte 100 de persoane au fost rănite. Forţele de apărare aeriană ruseşti susţin căau doborât cinci ţinte pe cer, dar schijele au căzut pe teritoriul de coastă. Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a lovit infrastructura civilă cu rachete ATACMS încărcate cu focoase de tip cluster.

The Ukrainian army used ATACMS missiles with cluster warheads to attack Sevastopol - one of them struck a busy beach where three civilians have been killed, two of them children; dozens of people have been wounded. pic.twitter.com/yE26HHqcnL