Atac cu drone ucrainene în Crimeea. Trei morți și 16 răniți FOTO/VIDEO

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:26
Soldat ucrainean cu o dronă Foto: X/@ZelenskyyUa

Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică, 21 septembrie, în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul local, potrivit AFP.

Aproximativ 20% din teritoriul ucrainean este în prezent controlat de ruși.

„Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi șaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea orașului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram, precizând că sanatoriul şi o școală din această stațiune balneară au fost avariate în timpul atacului.

„Un atac terorist deliberat”

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunțat mai devreme că au fost înregistrate două victime şi 15 răniți în ceea ce a calificat drept „un atac terorist deliberat împotriva unor ținte civile”.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parțial, în special din regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Crimeea, cucerită în 2014, face parte din cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

Aleksandr Lapin, general-colonel în armata rusă și unul dintre comandanții asociați frecvent cu înfrângerile Moscovei în Ucraina, a fost eliberat din funcție, potrivit unor surse citate de...
