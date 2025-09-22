Atac cu drone ucrainene în Crimeea. Trei morți și 16 răniți FOTO/VIDEO

Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică, 21 septembrie, în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul local, potrivit AFP.

Aproximativ 20% din teritoriul ucrainean este în prezent controlat de ruși.

„Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi șaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea orașului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram, precizând că sanatoriul şi o școală din această stațiune balneară au fost avariate în timpul atacului.

„Un atac terorist deliberat”

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunțat mai devreme că au fost înregistrate două victime şi 15 răniți în ceea ce a calificat drept „un atac terorist deliberat împotriva unor ținte civile”.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Around 15 people were injured in a Ukrainian drone attack on Crimea, with fatalities reported — the exact number is still being clarified. According to Mash, several facilities at the Foros sanatorium, the Terletsky boarding house, and a school building in one of the… pic.twitter.com/9L9LLDtyPy — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 21, 2025

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parțial, în special din regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Crimeea, cucerită în 2014, face parte din cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

