Ieri, 21 februarie, pe internet a apărut un videoclip din regiunea Herson, în care se poate vedea o nouă lovitură a Forțelor Armate ale Ucrainei asupra unui teren de antrenament al armatei ruse.

Propagandiștii ruși scriu că au fost trei lovituri pe terenul de antrenament din Podo-Kalinovka, care se află la 30 km de linia frontului și aproape de Krynki.

Se știe că invadatorii din Regimentul 328 Aeropurtat, Brigada 810 Marină și Regimentul 81 Artilerie Autopropulsată plănuiau să-și exerseze abilitățile pe terenul de antrenament.

În videoclip se poate vedea trei lovituri cu rachete în diferite puncte ale terenului de antrenament, ce ar fi avut loc ieri, 21 februarie, la o zi după o lovitură similară a forțelor armate ucrainene împotriva invadatorilor pe un teren de antrenament din regiunea Volnovakha din Donbass.

Aproximativ 60 de invadatori ruși au fost lichidați, ca în cazul Volnovakha.

BREAKING:

60+ Russian soldiers killed today in a Ukrainian double-missile strike against a Russian training ground in Podo-Kalinovka

It’s 25 km from the Ukrainian Krynky bridgehead in the Kherson region.

This is a video of strike 1.

Video of strike 2 in the comments ⬇️ pic.twitter.com/nr4t1vFKHz