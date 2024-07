"Traseele turistice nu mai prezintă nici o siguranță". Avertismentul despre urși al unui șef Salvamont

Turiștii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a merge pe munte, crede șeful Salvamont Vâlcea. După ce un urs a atacat și ucis o tânără lângă Bușteni, pe Jepii Mici, nici un traseu turistic nu mai prezintă siguranță, spune specialistul.

Creșterea numărului atacurilor urșilor asupra oamenilor a readus în discuție pericolul pe care îl pot reprezenta aceste animale, atunci când populația lor scapă de sub control.

„Potecile turistice, din punctul acesta de vedere, nu mai sunt sigure deloc... E nenorocire! Din punctul nostru de vedere, al salvamontiștilor, traseele turistice în momentul de față nu mai prezintă nici o siguranță”, a explicat șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, pentru Adevărul.

Chiar și turiștii cu experiență montană îndelungată pot fi în pericol. Șeful serviciului Salvamont a explicat că nici el nu se mai simte în siguranță pe munte.

„În mod normal, nu prea te poți apăra de urs. Eu am variantele mele, dar a început să-mi fie și mie teamă. Merg de 50 de ani prin păduri, pe munte și până acum n-am avut niciodată nici un fel de teamă. Am mers și zi, și noapte, am dormit pe toate văile, pentru că ursul, în mod normal, dacă are locul lui acolo, nu vine în fața omului, stă retras. A început să-mi fie frică. Și m-am întâlnit, nu o dată, cu ursul. Doar că situația de acum nu are nici un corespondent...”, a mai spus șeful serviciului de Salvamont Vâlcea.

Lera a explicat că atacurile urșilor la stâne, asupra animalelor, s-au înmulțit simțitor, doar că ciobanii nu le raportează autorităților. Mai mult, creșterea populației urșilor a însemnat și extinderea teritoriului lor la câmpie, a mai avertizat vâlceanul.

