Peste 100 de oameni morți într-un centru de detenție din Yemen bombardat din avion. Toată țara a rămas fără internet

Atacuri aeriene ale unei coaliții militare conduse de Arabia Saudită asupra nordului Yemenului au ucis cel puțin 100 de persoane aflate într-un centru de detenție și au întrerupt internetul în toată țara.

Atacul a avut loc vineri, 21 ianuarie, într-o escaladare a conflictului de acolo, potrivit unui oficial guvernamental, a unor grupuri internaționale de ajutor și a rebelilor care controlează zona.

În orașul nordic Saada, lângă granița cu Arabia Saudită, Spitalul Republicii a primit în jur de 70 de morți și 138 de răniți, a declarat Ahmed Mahat, șeful misiunii Medici fără Frontiere din Yemen, citat de New York Times.

Alte două spitale din oraș au fost umplute cu un număr tot mai mare de pacienți răniți, a adăugat oficialul de la Medici fără Frontiere.

„Sunt multe cadavre încă la locul atacului aerian, mulți oameni dispăruți”, a spus domnul Mahat într-o declarație, citând un coleg de la Medici fără Frontiere din Saada. „Este imposibil de știut câți oameni au fost uciși. Se pare că a fost un act oribil de violență.”

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că peste 100 de persoane au fost ucise sau rănite peste noapte în centrul de detenție temporară atacat în orașul Saada.

Printre victime s-ar afla inclusiv cetățeni străini.

Salvatorii căutau încă victime printre ruinele clădirii atacate din cer la ora transmiterii informației, a spus Crucea Roșie. Videoclipul difuzat pe Al Mayadeen, un canal de știri pro-Iran, îi arăta pe salvatori care încercau să mute moloz la fața locului pentru a elibera oamenii prinși dedesubt.

Presa locală având conexiuni cu Houthi, gruparea rebelă susținută de Iran, care domină nordul Yemenului, a dat vina pe coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă cu Houthii de ani de zile.

Deși grupurile de ajutor au fost mai precaute în ceea ce privește atribuirea responsabilității, coaliția condusă de Arabia Saudită a bombardat în mod repetat forțele și teritoriul Houthi, inclusiv ținte civile, pe parcursul războiului și și-a intensificat atacurile în ultima săptămână.

Ostilitățile din Yemen s-au intensificat în ultima săptămână după ce houthii au atacat luni un aeroport important din Emiratele Arabe Unite – partenerul principal al Arabiei Saudite în coaliție – cu drone și rachete, ucigând trei persoane și rănind șase, în ceea ce ei au spus că este o represalii. pentru sprijinul EAU pentru milițiile proguvernamentale.

Înarmate și antrenate de Emiratele Arabe Unite, acele miliții au recuperat recent provincia Shabwa de sub controlul Houthi și încălcau câștigurile Houthi din provincia Marib, bogată în petrol.

⚠️ Confirmed: #Yemen is in the midst of a nation-scale Internet blackout following airstrike on telecom building in #Hudaydah; real-time network data show collapse of connectivity on leading provider; incident ongoing 📉 pic.twitter.com/ZM77WdUpwm