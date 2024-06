Atac la Ambasada Israelului din Serbia. Posibile legături cu „mişcarea wahhabită” VIDEO

Un bărbat cu o arbaletă a rănit sâmbătă, 29 iunie, un poliţist de serviciu în faţa Ambasadei Israelului la Belgrad, înainte de a fi împuşcat mortal.

Anunțul a fost făcut de ministrul sârb de Interne, care a vorbit despre un atac "terorist" cu o posibilă legătură cu "wahhabismul".

În jurul orei 11:00 (09:00 GMT), o "persoană necunoscută (...) a împuşcat cu o arbaletă un membru al forţelor de poliţie, care asigura securitatea ambasadei israeliene, şi l-a lovit în gât", a declarat UIvica Dacic.

Poliţistul "a folosit o armă în legitimă apărare" împotriva atacatorului, care "a murit din cauza rănilor", a adăugat el într-un comunicat.

Descriind atacul drept "un act terorist îndreptat împotriva statului sârb", Dacic a continuat să le spună jurnaliştilor că acesta este "legat de mai multe persoane care sunt suspectate de mult timp că au legături cu mişcarea wahhabită", ramura ultraconservatoare a islamului care domină Arabia Saudită.

Mai multe persoane au fost arestate "preventiv", iar nivelul de alertă a fost ridicat la Belgrad, a adăugat ministrul de Interne.

Poliţistul rănit a fost internat la spital pentru a fi operat.

BREAKING:

🇷🇸🇮🇱 Attack on the Israeli Embassy in Serbia

In central Belgrade, a man attacked Serbian special police securing the Israeli embassy, wounding one officer with a crossbow before being killed.

A photo of the attacker who wounded a Serbian policeman in the attack on… pic.twitter.com/9wltczV5rQ