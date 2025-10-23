Armata americană a atacat o ambarcațiune în Oceanul Pacific, despre care susține că transporta droguri. Toți pasagerii sunt morți, iar operațiunea ar putea duce la un conflict în regiune VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:11
849 citiri
Armata americană a atacat o ambarcațiune în Oceanul Pacific, despre care susține că transporta droguri. Toți pasagerii sunt morți, iar operațiunea ar putea duce la un conflict în regiune VIDEO
Imaginile arată ambarcațiunea în flăcări, după atacul armatei FOTO captură X

Armata americană a efectuat un nou atac asupra unei ambarcaţiuni în estul Oceanului Pacific, soldat cu moartea a trei persoane acuzate de „terorism implicat în traficul de droguri”. Operaţiunea, anunţată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, face parte din campania militară controversată a administraţiei Trump împotriva traficanţilor de droguri şi alimentează temerile privind o posibilă escaladare a acţiunilor în regiune.

„Încă o dată, teroriştii acum decedaţi erau implicaţi în traficul de droguri în estul Pacificului”, a declarat Pete Hegseth pe X, însoţindu-şi postarea de o înregistrare video a atacului american.

„Cei trei narcoterorişti” de la bordul ambarcaţiunii, care se afla „în apele internaţionale”, au fost ucişi, a precizat el, preluând terminologia lui Donald Trump în lupta sa declarată împotriva traficului de droguri.

Atacuri repetate

Astfel, în ultimele ore, armata SUA a ucis cinci presupuşi traficanţi de droguri în atacuri împotriva a două ambarcaţiuni în estul Oceanului Pacific, în ceea ce reprezintă o extindere a utilizării forţelor armate de către administraţia Trump în campania sa de combatere a narcoticelor.

Miercuri după-amiază, Hegseth anunţase că armata a atacat, marţi, o navă în estul Oceanului Pacific şi a ucis doi bărbaţi. Aceasta a fost prima operaţiune militară americană cunoscută în Pacific de când preşedintele Donald Trump a lansat o nouă ofensivă împotriva traficului de droguri. Câteva ore mai târziu, Hegseth a anunţat cel de-al doilea atac, care a avut loc miercuri.

Aceste atacuri s-au adăugat la cel puţin alte şapte din Caraibe, într-o campanie care a crescut tensiunile dintre SUA, pe de o parte, şi Venezuela şi Columbia, pe de altă parte.

„Nava era cunoscută de serviciile noastre de informaţii ca fiind implicată în traficul ilicit de narcotice, tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri şi transporta narcotice”, a declarat Hegseth după ultimul atac, fără a furniza dovezi.

El a postat videoclipuri de aproximativ 30 de secunde cu cele două atacuri pe X. Ambele păreau să arate o navă care se deplasa pe apă înainte de a exploda.

Venzuela, vizată de administrația Trump

Atacurile din Caraibe au ucis cel puţin 32 de persoane, la care se adaugă acum cei cinci morţi ai atacurilor din Pacific, dar administraţia Trump a furnizat puţine detalii, cum ar fi cantitatea de droguri pe care se presupune că o transportau navele vizate sau ce dovezi concrete avea pentru a sugera că transportau droguri.

Trump, întrebat de presă despre noul atac, a spus că administraţia sa are autoritatea legală de a-l efectua şi că el crede că fiecare atac salvează vieţi americane.

Trump a reiterat, de asemenea, planurile de a lovi ţinte terestre în Venezuela, ceea ce ar reprezenta o escaladare. El a spus că, dacă va face acest pas, administraţia sa va informa probabil Congresul SUA. „Probabil că ne vom întoarce la Congres şi vom explica exact ce facem când ajungem pe uscat”, a spus Trump. „Nu suntem obligaţi să facem asta, dar cred că aş vrea să o fac”, a adăugat el.

Experţii juridici au pus sub semnul întrebării motivul pentru care armata americană efectuează atacurile, în locul Pazei de Coastă, care este principala agenţie americană de aplicare a legii maritime, şi de ce nu se fac alte eforturi pentru a opri transporturile înainte de a se recurge la atacuri mortale.

Atacurile din Pacific au loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear şi aproximativ 6.500 de soldaţi.

În august, Paza de Coastă a lansat o operaţiune, cunoscută sub numele de Operaţiunea Viper, pentru a interzice drogurile în Oceanul Pacific. La 15 octombrie, Paza de Coastă a declarat că a confiscat peste 100.000 de kilograme de cocaină. Nu este clar de ce administraţia a efectuat acum un atac.

Săptămâna trecută, Reuters a informat că doi presupuşi traficanţi de droguri au supravieţuit unui atac militar american în Caraibe. Aceştia au fost salvaţi şi duşi pe o navă de război a Marinei SUA, înainte de a fi repatriaţi în ţările lor de origine, Columbia şi Ecuador.

