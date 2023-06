Carnagiul înspăimântător în care au căzut victime peste 40 de persoane, majoritate elevi, declanșat de rebelii islamici VIDEO

O şcoală din vestul Ugandei a fost atacată de rebeli islamici care au declanșat un adevărat carnagiu: în jur de 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost ucise.

Alte opt persoane rămân în stare critică în urma atacului asupra şcolii gimnaziale Lhubiriha din Mpondwe. Multe dintre cadavre au fost transferate la Spitalul Bwera, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei naţionale, Fred Enanga.

Forţele Democratice Aliate (ADF) - o grupare ugandeză cu baza în Republica Democrată Congo (RDC) - au fost învinuite pentru atacul care a avut loc vineri seara târziu, în jurul orei locale 23:30 (şi a României), la şcoala din districtul Kasese, din vestul Ugandei.

La şcoală învaţă peste 60 de elevi, majoritatea locuind acolo, la internat.

Rebelii ADF au incendiat un dormitor, iar o magazie de alimente a fost jefuită în timpul atacului.

Unii dintre băieţi au fost arşi de vii sau au fost ucişi cu topoare, a declarat presei generalul-maior Dick Olum din armata ugandeză. Alţi elevi de la şcoală, majoritatea fete, au fost răpiţi de grupare, a adăugat el.

Unele dintre cadavre sunt carbonizate, iar pentru a le identifica va trebui să se efectueze teste ADN.

Atacatorii ar fi dat foc saltelelor şi ar fi detonat şi bombe.

Mai mulţi elevi sunt încă daţi dispăruţi.

WATCH: Heavy deployment of security at the Lhubirira Secondary school in Mpondwe, Kasese, as security forces have cordoned off the area. This after the ADF attack left several dead.#NTVNews

📹 David Bukenya pic.twitter.com/HQilgDlAvR