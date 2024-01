O judecătoare a fost atacată brutal în instanță de un infractor căruia îi refuzase eliberarea pe cauțiune VIDEO

Au fost momente de panică într-un tribunal din SUA. O judecătoare din Las Vegas a fost atacată de un infractor chiar în timpul unei audieri deoarece femeia îi refuzase acestuia eliberarea pe cauțiune.

Bărbatul, identificat ca fiind Deobra Redden, în vârstă de 30 de ani, a atacat-o brutal pe judecătoarea Mary Kay Holthus de la tribunalul districtual Clark County, însă acesta a fost pus la pământ de polițiști la scurt timp, scrie observatornews.ro

Bărbatul a sărit peste masă și s-a năpustit violent asupra femeii. Deobra Redden, care se afla în instanță pentru un caz de vătămare corporală, a început să o lovească cu pumnii pe judecătoare și să îi adreseze mai multe injurii. Înainte de atac, avocatul bărbatului îi ceruse judecătoarei să-l elibereze pe Redden pe cauțiune.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9