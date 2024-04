Atac într-un centru comercial din Sydney. Sute de oameni au fost evacuați, după ce mai multe persoane au fost înjunghiate VIDEO

Sute de persoane au fost evacuate sâmbătă dintr-un centru comercial din Sydney după ce mai multe persoane au fost înjunghiate, relatează site-ul de ştiri news.com.au, preluat de Reuters.

O operaţiune a poliţiei este în curs la un mall aglomerat din apropiere de plaja Bondi după un atac cu armă albă de sâmbătă după-amiază, potrivit site-ului de ştiri.

Doi martori au declarat pentru Reuters că au auzit împuşcături. Unul dintre martori a spus că a văzut o femeie care zăcea la pământ înainte de a fugi să se adăpostească într-un magazin de bijuterii.

Poliţia din statul New South Wales a anunţat că o operaţiune este în curs şi a menţionat că serviciile de urgenţă au fost chemate la faţa locului după ce au fost anunţate mai multe înjunghieri. De asemenea, a recomandat populaţiei să evite zona.

First video shows brave civilians fighting off the terrorist in Sydney, Australia.

Several people killed.

Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/nDjHQUh5vX