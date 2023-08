”Doar această crimă spune totul despre agresiunea rusească”. Volodimir Zelenski acuză un atac josnic al rușilor la Harkov

Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din Ucrainei, provocând moartea mai multor persoane şi rănirea altora, a afirmat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a declarat că salvatorii încercau să stingă un incendiu izbucnit în urma atacului de sâmbătă noapte de la Kupiansk, în regiunea Harkov.

”Înfrângerea teroriştilor este o chestiune de onoare pentru oricine preţuieşte viaţa”, a adăugat el.

Până în prezent, Rusia nu a comentat public acest atac.

Într-o postare pe reţelele sociale, Zelenski i-a descris pe făptaşi ca ”bestii” care caută să ”distrugă totul care pur şi simplu permite să trăieşti”.

”Doar această crimă spune totul despre agresiunea rusească”, a spus el.

El nu a precizat câţi oameni au fost ucişi şi răniţi în atac.

BBC precizează că nu a putut verifica deocamdată relatările.

Oraşul Kupiansk şi localităţile învecinate au fost capturate de trupele ruseşti în primele zile ale invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, lansată în februarie 2022.

Zona a fost eliberată în timpul unei contraofensive-fulger a ucrainenilor, în septembrie anul trecut.

Preşedintele Zelenski a mai spus că, sâmbătă, Rusia a desfăşurat un alt atac cu rachete, având ca ţintă o companie aeronautică a grupului Motor Sich, în regiunea Hmelniţkîi din vestul ţării.

Atacurile ruseşti vin după ce Moscova a acuzat Ucraina că a lovit un petrolier rusesc cu 11 membri ai echipajului, în Marea Neagră, un al doilea astfel de atac cu drone pe mare în tot atâtea zile.

Oficiali ai marinei ruse au afirmat că sala motoarelor a petrolierului Sig a fost avariată în urma atacului din strâmtoarea Kerci. Nimeni nu a fost rănit.

Strâmtoarea kerci leagă Marea Neagră şi Marea Azov, separând Crimeea – peninsulă ucraineană anexată de Moscova în 2014 – şi peninsula rusească Taman.

Ucrina nu a comentat public. Însă un serviciu de securitate ucrainean a declarat pentru BBC că a fost folosită o dronă maritimă.

Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.

This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P