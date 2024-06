Atac al Israelului în Siria. Mai multe persoane ar fi fost ucise și există mai mulți răniți VIDEO

Mai multe persoane au murit, luni, într-un atac aerian israelian care a vizat locuri din apropierea oraşului sirian Alep, a anunţat presa de stat siriană, citând o sursă militară. Este al doilea atac raportat asupra ţării în mai puţin de o săptămână, relatează Reuters.

Loviturile "au dus la un număr de morţi şi la unele pagube materiale", a precizat sursa, fără a da detalii.

Israelul a lansat atacuri aeriene la 29 mai asupra regiunii centrale a Siriei, precum şi asupra oraşului de coastă Baniyas, ucigând un copil şi rănind zece civili, potrivit presei de stat siriene.

Israël vient de bombarder Alep en Syrie.

17 morts et de nombreux blessés.

Israël bombarde Gaza, le Liban et la Syrie. Et on nous dit que c’est de la “légitime défense”pic.twitter.com/CA8rcWaRJX