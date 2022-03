Două persoane au fost ucise la Kiev, în bombardamente ruse care au vizat o uzină aeronautică Antonov şi care au atins un imobil locuit, a anunţat luni, 14 martie, primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko, relatează AFP.

”Ocupanţii au bombardat un imobil rezidenţial şi uzina Antonov (...)”, anunţă într-o postare pe Telegram Kliciko.

”Potrivit unui prim bilanţ, două persoane au fost ucise, iar alte şapte au fost rănite”, scrie el.

Russian forces shell the Antonov aircraft plant in Kyiv, where the second unfinished An-225 is located. pic.twitter.com/R3BoKZaVZV