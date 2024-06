Un nou atac asupra unui politician din UE. Un candidat al partidul de extremă dreapta din Germania, AfD, a fost înjunghiat

Un politician al partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost atacat marţi seară cu un cuţit în oraşul Mannheim, din vestul Germaniei.

Filiala locală a AfD a anunțat că un reprezentant al său a fost atacat cu cuțitul în apropierea pieţei centrale. Candidatul AfD a fost înjunghiat după o altercaţie cu o persoană care încerca să îndepărteze un poster electoral al AfD, relatează Agerpres.

AfD politician Heinrich Koch hospitalized after having been stabbed while campaigning in Mannheim, Germany.

A police officer was killed in the same city in an Islamist terror attack just days ago

