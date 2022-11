Atac rus cu 70 de rachete asupra ”unor instalaţii cruciale de infrastructură” din Ucraina, susțin oficiali din armata Kievului

Rusia a lansat miercuri 70 de rachete împotriva Ucrainei în ultimul dintr-o serie de atacuri ”la scară mare al unor instalaţii cruciale de infrastructură”, anunţă într-o postare pe Telegram armata ucraineană, relatează CNN.

Armata ucraineană dă asigurări că a interceptat 51 dintre cele 70 de rachete ruseşti, dar şi cinci drone de atac.

#Ukrainian rescuers eliminate the consequences of another #Russian attack on #Kyiv . pic.twitter.com/XeiOfHMV8O

Rachetele au fost lansate de la bordul a două nave de la Marea Neagră şi de bombardiere strategice de tip TU-95MS din Volgodonsk, în sudul Rusiei, dar şi de la Marea Caspică.

The Air Force Command of the Armed Forces of #Ukraine reports that air defense forces today shot down 51 of the 70 missiles fired at Ukraine and five kamikaze drones. pic.twitter.com/sXvQeYefI5