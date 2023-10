Două persoane au murit luni seara într-un schimb de focuri care a avut loc în centrul Bruxelles-ului, potrivit procuraturii, relatează TF1.

Centrul oraşului Bruxelles a fost afectat luni, în jurul orei locale 19.00, de un schimb de focuri. Incidentul a avut loc în cartierul Sainctelette, în apropiere de Petit-Château.

Parchetul a confirmat că două persoane au fost ucise în schimbul de focuri de armă, iar echipele de urgenţă au fost trimise la faţa locului.

Potrivit RTBF, niciun suspect nu a fost încă arestat.

În imaginile surprinse de un locuitor din zonă, se poate vedea un bărbat purtând o jachetă portocalie fluorescentă şi o cască albă, ţinând în mână o armă de război. El se urcă pe un scuter şi fuge apoi de la locul faptei. Acesta ar fi împuşcat pe cineva într-un hol de intrare înainte de a împuşca apoi două persoane într-un taxi.

Potrivit Brian’s Breaking News and Intel pe X, cei doi uciși purtau echipamente de fotbal cu însemnele Suediei. Agresorul a strigat în timpul împușcăturilor ”Allahu Akbar”.

Agresorul a spus că este membru ISIS și ”vrea să răzbune musulmanii”. El nu a fost încă prins, potrivit presei belgiene, susține Visegrad 24 pe X.

Luni, capitala belgiană găzduieşte meciul de fotbal dintre Belgia şi Suedia, în cadrul preliminariilor Euro 2024.

Potrivit publicaţiei belgiene Het Laatste Nieuws, cele două victime ar fi de naţionalitate suedeză.

O purtătoare de cuvânt a Procuraturii din Bruxelles a declarat că a fost deschisă o anchetă, fără a putea comenta deocamdată motivul.

