Atac armat în fața unui bar din Toronto: Cel puțin 12 răniți. Suspectul, în libertate VIDEO

Un atac armat a avut loc în fața unui bar din districtul Scarborough, la est de centrul orașului Toronto, sâmbătă, 8 martie. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, conform unui comunicat al poliției, citat de CNN. Un bărbat cu cagulă a deschis focul în apropierea localului, iar autoritățile sunt în continuare în căutarea atacatorului.

Dintre persoanele rănite, patru au suferit răni care nu le pun viața în pericol, însă starea celorlalte victime este încă necunoscută. Poliția a precizat că atacatorul, care purta o cagulă neagră, a fugit de la fața locului într-o mașină argintie. Forțele de ordine au lansat o amplă operațiune pentru prinderea acestuia.

Primarul Toronto-ului, Olivia Chow, a condamnat atacul. „Sunt profund tulburată să aud relatări despre un schimb de focuri la un pub din Scarborough”, a scris primarul într-o postare pe X, adăugând că toate resursele necesare au fost mobilizate pentru a investiga atacul.

The mass shooting occurred during the opening night of the Piper Arms Pub in Toronto, Canada.