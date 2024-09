Atac nemilos al Kremlinului asupra unui bloc de apartamente din Harkov. Ruşii au desfăşurat o bombă ghidată

Forţele ruse au lovit sâmbătă seara, 21 septembrie, un bloc de apartamente cu mai multe etaje din al doilea mare oraş al Ucrainei, Harkov.

Ceel puţin 12 persoane au fost rănite şi explozia a dus la evacuarea unora dintre locuitorii săi, a declarat primarul Ihor Terekhov.

Harkov, situat la 30 de kilometri de graniţa cu Rusia, a fost o ţintă frecventă a atacurilor Moscovei de când trupele Kremlinului şi-au lansat invazia din februarie 2022.

💔 Kharkiv, dozens of houses were damaged. At the moment, 12 injured are known. One child is 8 years old, and two more teenagers are 17 years old. There are no military facilities in this area. pic.twitter.com/BtvJyuwZ0S