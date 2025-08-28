Încă trei cetățeni turci au fost arestați, în ancheta asupra tentativei de asasinat din Centrul Vechi. Principalul autor ar fi comis două atacuri, ambele cu un pistol letal

Procurorii bucureșteni au identificat alți trei cetățeni turci care ar fi complicii bărbatului de 27 de ani, deja arestat după ce a tras cu arma într-un club din Centrul Vechi al Capitalei.

Unul dintre suspecți este acuzat că l-a ajutat pe autorul faptei, în timp ce ceilalți doi sunt cercetați pentru că au ”acționat pentru a împiedica tragerea sa la răspundere penală și pentru a îngreuna cercetările” deschise după comiterea faptelor. Cei trei au fost arestați preventiv.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță, joi, 28 august 2025, că procurorii au identificat alți trei bărbați, cetățeni turci, care l-au sprijinit pe principalul suspect în dosarul de tentativă de omor cu premeditare, dosar deschis după ce în Centrul Vechi al Capitalei s-a tras cu o armă letală.

Unul dintre bărbați este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice, alți doi fiind puși sub acuzare pentru favorizarea făptuitorului.

În ceea ce îl privește pe bărbatul pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor, procurorii susțin că, ”în urma unei înțelegeri prealabile, complicele (un bărbat de cetățenie turcă, în vârstă de 29 de ani) l-a sprijinit pe autorul arestat anterior, atât înainte, cât și după incidentul din 13.08.2025, ora 04:30, când acesta a tras un foc de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția unor agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi”.

Anchetatorii afirmă că turcul care a fost complice a pus la dispoziția autorului ”mijloacele materiale și logistice necesare comiterii faptei și pentru a se sustrage de la răspunderea penală, oferindu-i sprijin atât material, cât și moral”.

”Ulterior, complicele a continuat să îl sprijine pe autor, asigurându-i mijloacele necesare pentru comiterea unei noi fapte, promițându-i ajutor în vederea evitării răspunderii penale și desfășurând activități menite să îngreuneze identificarea și prinderea acestuia. În aceste condiții, la 20.08.2025, ora 02:00, autorul a tras șase focuri de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția tavanului și a persoanelor aflate pe terasa aceluiași local”.

Procurorii mai susțin că turcul care a tras cu arma în localul din Centrul Vechi a avut încă doi complici, bărbați de cetățenie turcă, în vârstă de 27 și 30 de ani, care, în perioada 20-26 august, au acționat pentru a împiedica tragerea la răspundere penală și pentru a îngreuna cercetările în ceea ce îl privește pe autorul faptei.

”Astfel, un inculpat i-a facilitat complicelui accesul într-o locuință vizată de percheziții, cu scopul de a sustrage probe relevante, sprijinindu-l totodată în încercarea de a părăsi teritoriul României. Al doilea inculpat, în cadrul audierii în calitate de martor, a ascuns informații despre complice, i-a transmis acestuia detalii privind declarațiile date și l-a sprijinit, la rândul său, în încercarea de a părăsi România”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Joi, cei trei cetățeni turci au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În dosar mai este arestat, în afară de presupusul autor al faptei, un alt tânăr de cetățenie turcă, acuzat, de asemenea, că a fost complice al presupusului autor.

