Încă trei cetățeni turci au fost arestați, în ancheta asupra tentativei de asasinat din Centrul Vechi. Principalul autor ar fi comis două atacuri, ambele cu un pistol letal

Autor: Mihai Diac
Joi, 28 August 2025, ora 21:54
325 citiri
Încă trei cetățeni turci au fost arestați, în ancheta asupra tentativei de asasinat din Centrul Vechi. Principalul autor ar fi comis două atacuri, ambele cu un pistol letal
Atacatorul a folosit un pistol letal - FOTO Pixabay

Procurorii bucureșteni au identificat alți trei cetățeni turci care ar fi complicii bărbatului de 27 de ani, deja arestat după ce a tras cu arma într-un club din Centrul Vechi al Capitalei.

Unul dintre suspecți este acuzat că l-a ajutat pe autorul faptei, în timp ce ceilalți doi sunt cercetați pentru că au ”acționat pentru a împiedica tragerea sa la răspundere penală și pentru a îngreuna cercetările” deschise după comiterea faptelor. Cei trei au fost arestați preventiv.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță, joi, 28 august 2025, că procurorii au identificat alți trei bărbați, cetățeni turci, care l-au sprijinit pe principalul suspect în dosarul de tentativă de omor cu premeditare, dosar deschis după ce în Centrul Vechi al Capitalei s-a tras cu o armă letală.

Unul dintre bărbați este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice, alți doi fiind puși sub acuzare pentru favorizarea făptuitorului.

În ceea ce îl privește pe bărbatul pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor, procurorii susțin că, ”în urma unei înțelegeri prealabile, complicele (un bărbat de cetățenie turcă, în vârstă de 29 de ani) l-a sprijinit pe autorul arestat anterior, atât înainte, cât și după incidentul din 13.08.2025, ora 04:30, când acesta a tras un foc de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția unor agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi”.

Anchetatorii afirmă că turcul care a fost complice a pus la dispoziția autorului ”mijloacele materiale și logistice necesare comiterii faptei și pentru a se sustrage de la răspunderea penală, oferindu-i sprijin atât material, cât și moral”.

”Ulterior, complicele a continuat să îl sprijine pe autor, asigurându-i mijloacele necesare pentru comiterea unei noi fapte, promițându-i ajutor în vederea evitării răspunderii penale și desfășurând activități menite să îngreuneze identificarea și prinderea acestuia. În aceste condiții, la 20.08.2025, ora 02:00, autorul a tras șase focuri de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția tavanului și a persoanelor aflate pe terasa aceluiași local”.

Procurorii mai susțin că turcul care a tras cu arma în localul din Centrul Vechi a avut încă doi complici, bărbați de cetățenie turcă, în vârstă de 27 și 30 de ani, care, în perioada 20-26 august, au acționat pentru a împiedica tragerea la răspundere penală și pentru a îngreuna cercetările în ceea ce îl privește pe autorul faptei.

”Astfel, un inculpat i-a facilitat complicelui accesul într-o locuință vizată de percheziții, cu scopul de a sustrage probe relevante, sprijinindu-l totodată în încercarea de a părăsi teritoriul României. Al doilea inculpat, în cadrul audierii în calitate de martor, a ascuns informații despre complice, i-a transmis acestuia detalii privind declarațiile date și l-a sprijinit, la rândul său, în încercarea de a părăsi România”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Joi, cei trei cetățeni turci au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În dosar mai este arestat, în afară de presupusul autor al faptei, un alt tânăr de cetățenie turcă, acuzat, de asemenea, că a fost complice al presupusului autor.

Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
O persoană a fost atacată cu un cuţit joi, 28 august, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat...
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
#atac, #centrul vechi, #Centrul Vechi Bucuresti, #pistol, #cetateni turci, #arest preventiv, #tentativa de omor , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata israeliană epuizată. Rezervele de soldați, tot mai fragile în fața unei ofensive prelungite în Gaza
  2. Anatomia unui eșec militar. De ce armata Rusiei rămâne vulnerabilă, în ciuda adaptărilor
  3. Încă trei cetățeni turci au fost arestați, în ancheta asupra tentativei de asasinat din Centrul Vechi. Principalul autor ar fi comis două atacuri, ambele cu un pistol letal
  4. Incendiu violent la un restaurant din Galați. 70 de oameni au scăpat cu fuga de flăcăriVIDEO
  5. Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO
  6. Șeful NATO, avertisment în privința atacurilor hibride ale Rusiei: "Pot lua forma unor tentative de asasinat"
  7. „Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
  8. Cele 13 tipuri de șefi îngrozitori. Cum să eviți să devii unul, potrivit unui strateg în carieră: "Frica ucide comunicarea, încrederea și inovația"
  9. Germania a emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ucraineni suspectați de sabotarea gazoductului Nord Stream
  10. Ce se întâmplă în vreme de austeritate cu A8, autostrada ce trebuie să lege Moldova de Ardeal: „Demobilizare pe șantierul lui Umbrărescu”