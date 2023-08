Civili ucraineni și pompieri răniți în urma unui atac asupra unei catedrale din Herson. Antiaeriana a doborât 15 drone care se îndreptau spre Kiev

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 15 drone care se îndreptau spre Kiev, în noaptea de miercuri până joi, a declarat şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, în timp ce la Herson mai mulţi civili şi pompieri au fost răniţi într-un dublu atac asupra unei biserici, relatează The Guardian.

Forţele ucrainene „au detectat şi distrus 15 ţinte aeriene” în apropierea Kievului, a declarat Serghei Popko pe Telegram, adăugând că a fost vorba despre drone kamikaze de fabricaţie iraniană „Shahed”.

In #Kherson, the Catherine's Cathedral came under fire, according to the Ministry of Internal Affairs.

Four employees of the State Emergency Service were wounded. pic.twitter.com/amFgmqWKxZ