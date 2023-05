Atacul cu drone asupra Moscovei. Două vehicule aeriene, doborâte la 2 kilometri de reședința lui Vladimir Putin VIDEO

Locuințe de lux deținute de elita rusă și principala reședință din afara orașului a președintelui Vladimir Putin se află la doar câțiva kilometri de locul unde dronele au fost doborâte marți în timpul unui atac major asupra capitalei ruse, potrivit unei liste a locurilor de prăbușire publicată de un deputat parlamentar rus.

Încă din epoca sovietică, suburbiile vestice ale Moscovei - unde cel puțin cinci drone au fost doborâte înainte de răsăritul soarelui - au găzduit o mare parte din elita Rusiei.

"Cred că va trebui să trăim cu acest lucru pentru o perioadă destul de lungă de timp", a declarat un oficial rus de rang înalt pentru The Moscow Times, întrebat despre atacuri, vorbind sub protecția anonimatului.

Deși nu este clar dacă dronele - pe care Rusia a acuzat Ucraina că le-a lansat - vizau reședința lui Putin sau alte proprietăți din apropiere, sunetele rachetelor de apărare aeriană și exploziile dronelor doborâte au întrerupt probabil somnul multor membri ai elitei politice și de afaceri rusești.

Ads

Today's drone attack on Moscow as well as the fact that drones were able to reach it is a fail of Russian air defense. Gaseste cat mai repede solutia pentru backlink-uri: Moz, ahrefs sau SEOScore Russian air defense showed clearly that such drones are not an easy target for it, as these systems were not created to detect and destroy targets of this type.… pic.twitter.com/MzokAXIUs5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023

Potrivit unei liste a locurilor în care se pare că s-au prăbușit dronele, care a fost publicată de deputatul Dumei de Stat Alexander Khinshtein, o dronă a fost doborâtă în apropierea satului Ilyinskoe și o alta în apropierea satului Razdory.

Ads

Ambele sate se află la doar câțiva kilometri de reședința lui Putin din Novo-Ogaryovo, unde se crede că liderul rus își petrece o mare parte din timp. Când două drone au fost doborâte deasupra Kremlinului la începutul acestei luni, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a susținut că incidentul a fost o tentativă de asasinare a președintelui.

O posibilă lovitură asupra reședințelor prezidențiale pare să fi fost ceva anticipat de autoritățile ruse. Un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S1 a fost instalat la 10 kilometri de Novo-Ogaryovo, în apropiere de satul Zarechye, în ianuarie, potrivit canalului Sirena Telegram condus de susținătorii criticului încarcerat al Kremlinului Alexei Navalny. Un alt Pantsir-S1 a fost reperat în apropiere de o altă reședință a lui Putin, în regiunea Novgorod (nord-vest), cam în aceeași perioadă.

Ads

A massive wave of drone strikes targeted Moscow this morning for the first time ever. It’s likely a Russian false flag operation to drum up support for the war. Consider that Putin killed 300 Russians in the false flag bombings of apartments in 1999 to justify war in Cechnya pic.twitter.com/JA51Bi09u0 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

În timp ce Peskov a refuzat să spună dacă Putin se afla la Novo-Ogaryovo în momentul în care s-a desfășurat atacul cu drone de marți, alți membri ai elitei rusești au fost, fără îndoială, deranjați de explozii. Fosta balerină de la Bolshoi și celebritate rusă Anastasia Volochkova, care deține o vilă în Nikolo-Uryupino, la nord de Ilyinskoe, a postat marți pe Instagram că a fost trezită de explozii.

Ads

"Acum două ore m-am trezit din cauza unor explozii teribile", a scris ea, aparent fără să știe că capitala a fost atacată de drone. Potrivit lui Khinshtein, o altă dronă a fost doborâtă în apropiere de satul Timoshkino, care se află la câțiva kilometri de reședința din Gorki-9 a fostului președinte rus Dmitri Medvedev.

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning. Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?” They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

Din punct de vedere istoric, liderii sovietici și birocrații de top aveau la dispoziție reședințe în afara orașului, la vest de Moscova. Astăzi, zona este plină de ansambluri de locuințe de lux - în special grupate de-a lungul autostrăzii Rublyovka - care găzduiesc unele dintre cele mai bogate și mai puternice persoane din Rusia.

Khinshtein a mai spus că o dronă a fost doborâtă în apropiere de complexul rezidențial de lux Greenfield, unde se pare că se află o vilă aparținând lui Alexei Miller, șeful gigantului de stat Gazprom.