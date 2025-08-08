O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute

Ambulanță SMURD - Foto: Facebook / SMURD

O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată cu cuțitul, de patru ori, de un bărbat pe care nu-l cunoștea, pe o stradă din București, în plină zi, sub privirile trecătorilor.

Atacul a avut loc în sectorul 3, în zona Bulevardului Basarabia.

Nimeni dintre cei care au văzut atacul n-a încercat să ia apărarea femeii, informează Observator News în seara de 8 august 2025.

Polițiștii l-au găsit și l-au reținut pe agresor după cinci ore de căutări.

Atacul a avut loc în jurul orei 10 dimineața, când pe stradă erau mulți oameni, iar femeia de 48 de ani se îndrepta către metrou pentru a merge la serviciu. Când mai avea câteva zeci de metri până la stație, agresorul a ajuns-o din urmă și a atacat-o brusc, lovind-o de mai multe ori cu cuțitul. Apoi, atacatorul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi și a coborât la metrou, printre ceilalți călători.

Femeia căzută pe trotuar nu a primit ajutor din partea nimănui. Deși grav rănită, ea a fost cea care a sunat la 112 iar o ambulanță a venit și a transportat-o la spital.

"Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic. Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță", a explicat dr. Fiorella Mitoiu, purtător de cuvânt al Spitalului "Sfântul Pantelimon".

"A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului, cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior", a mai precizat Fiorella Mitoiu.

