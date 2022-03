Rușii au lovit o gară din Zaporojie. Oraşul se află în apropierea celei mai mari centrale nucleare din Europa VIDEO

Oraşul ucrainean Zaporojie - cruţat în mare parte de ofensiva rusă şi care este refugiul ucrainenilor care fug din oraşul asediat Mariupol, a fost vizat miercuri, 16 martie, de atacuri asupra unei gări, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

”Instalaţii civile de la Zaporojie au fost bombardate pentru prima oară”, anunţă într-o postare pe Telegram guvernatorul regional Oleksandr Staruh.

”Proiectile au căzut în zona Gării Zaporojie 2. Potrivit primelor date, nimeni nu a fost ucis”, anunţă el, precizând că un proiectil a căzut în grădina botanică.

Zaporojie este destinaţia culoarului umanitar pe care fug sute de mii de locuitori ai oraşului portuar Mariupol, asediat de forţe ruse.

Acest oraş se află în apropierea unei centrale nucleare - bombardată la 4 martie şi ocupată de către ruşi.

The #Russian Aggression on #Ukraine

The Russian military fired missiles at civilian targets in #Zaporozhye for the first time.The missiles flew into the area of the railway station and the botanical garden. According to preliminary information, there were no casualties. pic.twitter.com/5nzv5zomqS