Canalele Z rusești de Telegram raportează că unități ucrainene DRG (de diversiune) au spart granița și a intrat pe teritoriul Federației Ruse.

Rușii raportează că „DRG-ul ucrainean” a pătruns în satul Sușany, regiunea Bryansk, într-o încercare de atac lângă satul Brovnichi, acum se duc lupte.

Civilii se ascund în subsoluri, în stradă se aud împușcături. În plus, o dronă kamikaze a atacat o mașină Niva a Ministerului rus al Apărării pe șoseaua Brovnichi-Sușany.

Doi militari ai Federației Ruse au fost uciși.

În trecut s-a raportat că armata rusă și-a atacat propriile orașe din regiunea Belgorod, fiind în stare de panică din cauza străpungerii graniței.

Canalul Telegram Mash, citând o sursă, a declarat că un grup de sabotori ucraineni a încercat să pătrundă în satul Sușany, regiunea Bryansk. Ministerul rus al Apărării și autoritățile locale nu au comentat încă aceste informații.

#Bryansk People's Republic decided to follow the example of #Belgorod region

👀 The mass media of #Russian_Federation report on the attempted breakthrough of the #DRG near the village of #Brovnychi in the #Bryansk region, fighting is going on pic.twitter.com/jNltqTNQ6X