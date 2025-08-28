Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 12:22
Mașină de Poliție FOTO Facebook/Poliția Română

O persoană a fost atacată cu un cuţit joi, 28 august, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat primul ajutor la locul incidentului.

Poliţiştii îl caută acum pe agresor şi vor sesiza Parchetul pentru luarea măsurilor necesare, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător.

Echipajul de poliţie deplasat cu operativitate la faţa locului a constatat că sesizarea se confirmă.

De asemenea, un echipaj medical a intervenit şi a acordat primul ajutor victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, precizează Poliţia Capitalei.

În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi vor sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Sursa citată precizează că activităţile sunt în curs de desfăşurare, iar Poliţia Capitalei, sub coordonarea unităţii de parchet, va continua să acţioneze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

