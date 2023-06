Mai mulți copii de grădiniță au fost înjunghiați de un bărbat în sudul Franței. Atacatorul este de origine siriană și a fost arestat VIDEO

Un bărbat de origine siriană a atacat joi, 8 iunie, mai mulți copii într-un parc din localitatea Annecy, în sud-estul Franţei.

Potrivit informațiilor furnizate până acum de Franța, 8 copii și un adult au fost înjunghiați în atacul de pe marginea lacului din localitatea franceză înconjurată de Alpi.

Atacatorul, un solicitant de azil sirian, a fost arestat, potrivit unei surse din cadrul poliției.

Trei dintre victime au viaţa în pericol.

Presa locală a relatat că victimele au vârste între 3 și 5 ani.

#Update: Just in - Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG