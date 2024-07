Polițist înjunghiat la Paris de un hoț alungat dintr-un magazin Louis Vuitton. Agresorul a fost împușcat de un coleg al victimei VIDEO

Un poliţist a fost înjunghiat la Paris, joi seara, 18 iulie, de un bărbat care a fost dat afară dintr-un magazin Louis Vuitton situat în apropiere şi care a cerut intervenţia oamenilor legii.

"La vederea poliţiştilor, bărbatul a fugit cu un cuţit în mână" şi a rănit un agent la ureche, a adăugat o sursă din poliţie, fără a preciza gravitatea acestei răni.

Agresorul a fost împuşcat de un alt agent, fiind grav rănit, relatează AFP.

"Poliţiştii au vrut să prindă un hoţ de buzunare care nu s-a lăsat şi a scos un cuţit cu care a rănit un poliţist", a declarat pentru AFP primarul arondismentului al VIII-lea, Jeanne d'Hauteserre.

"Poliţistul şi-a apărat colegul şi a tras în abdomen", precizează ea, adăugând că autorul "pare că tocmai a fost reanimat şi luat la spital".

Potrivit prefectului poliţiei, "nu există o motivaţie teroristă în acest stadiu şi nici vreo legătură cu Jocurile Olimpice".

Agresorul a fost "neutralizat" de către forţele de ordine, iar zona în care a avut loc incidentul a fost izolată, a anunţat ministrul francez de Interne Gérald Darmanin.

