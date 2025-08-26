Incident armat într-o zonă izolată. Doi polițiști au fost împușcați mortal, al treilea este grav rănit. Atacatorul încă nu a fost capturat VIDEO

Doi polițiști au fost uciși prin împușcare, iar altul a fost rănit marți, 26 august 2025, pe o proprietate rurală, în estul Australiei, au declarat surse din cadrul poliției pentru AFP.

Poliția anunță că se află în căutarea unui bărbat care a fugit după o confruntare violentă într-o zonă izolată la Porepunkah, la poalele unui munte, în statul Victoria (nord-est). ”Doi polițiști au fost uciși pe loc, iar un al treilea a fost grav rănit în partea de jos a corpului”, anunță într-un comunicat poliția.

”Circumstanțele exacte” ale acestui incident armat ”urmează să fie stabilite”, anunță sursa citată.

”Credem că delincventul a părăsit proprietatea între timp, iar în prezent nu știm unde se află”, transmite poliția. ”Căutări importante sunt în curs în vederea localizării bărbatului. Cerem populației Porepunkah și din împrejurimi să nu iasă până la noi ordine”, subliniază comunicatul poliției.

Primarul din Alpine Shire, Sarah Nicholas, evocă, într-un mesaj video, o zi de ”mare tristețe și șoc”.

